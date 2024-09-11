تعرف على مدة غياب مارتين أوديجارد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طبيب منتخب النرويج، عن مدة غياب مارتين أوديجارد قائد فريق أرسنال الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة.

وكان أوديجارد قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده النرويج ضد النمسا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ورجحت التقارير الصحفية أن إصابة أوديجارد خطيرة بعدما ظهر وهو يتكأ على عكاز، ما أدى لتوقعات بأنه أُصيب بكسر في قدمه.

مارتين أوديجارد يغيب عن أرسنال 3 أسابيع على الأقل



وقال طبيب المنتخب النرويجي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو:”إصابات كهذه تستغرق 3 أسابيع على الأقل، وكل ما بعد ذلك يعتبر أمر إضافي”.

وأردف قائلًا:”هم يفحصون التصوير بالرنين المغناطيسي الآن. من المحتمل أنه لا يوجد كسر في قدمه”.

وبذلك تأكد غياب أوديجارد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، وبالتالي سيغيب عن الديربي اللندني ضد توتنهام، وافتتاحية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الأسبوع المقبل.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركته في مباراة مانشستر سيتي يوم 22 سبتمبر، لكن على الأرجح لن يلحق بها، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان أوديجارد سيكون متاحًا لمباراتي النرويج ضد سلوفينيا والنمسا في أكتوبر.