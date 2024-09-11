إنبي ينعي إيهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - نعى أيمن الشريعي، رئيس نادي إنــبي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر ونادي إنــبي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. نسأل الله “عز وجل” أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وولد المدرب الراحل بمحافظة الدقهلية ، في الرابع عشر من أغسطس عام 1967 ، وبدأ مشواره مع كرة القدم لاعبًا ناشئًا مع نادي الشمس ثم مثل أندية الدوري الممتاز وفي مقدمتها الإسماعيلي والمصري البورسعيدي .

- بدأ مشواره الإداري والفني بعد اعتزاله كرة القدم عضوًا في الجهاز الإداري للنادي المصري البورسعيدي ، كما تولى منصب مدير الكرة هناك ، وهو المنصب ذاته الذي شغله مع الإسماعيلي ، ثم تولى في عام 2009 المهمة الفنية للمرة الأولى لنادي كهرباء الإسماعيلية.

- جاءت شهرته الأكبر في مشواره التدريبي بداية من عام 2014 والذي تولى خلاله المهمة التدريبية لفريق مصر المقاصة ، وقادهم بعد ثلاثة أعوام فقط ، إلى التأهل الأولى تاريخيًا إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريق وصافة ترتيب الدوري العام.

- في عام 2017 ترك تدريب المقاصة ، وتولى المهمة الفنية لنادي إنبي في مسيرة لم تمتد طويلاً.

- وفي يناير من عام 2018 أعلن مرتضى منصور المدير الفني للزمالك آنذاك تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول للأبيض في تجربة قصيرة ، تبعها تجربة قصيرة أخرى أمام بيراميدز.

- وفي عام 2022 تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش ، وخاض معهم 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بالإضافة إلى مواجهة ودية وحيدة أمام كويا الجنوبية.

وفي الموسم المحلي الأخير 2023 - 2024 ، خاض جلال تجربته التدريبية الأخيرة مع الإسماعيلي ونجح في إبقاء النادي بالدوري الممتاز الماضي بعدما كان قريبًا من الهبوط إلى القسم الثاني ، قبل أن يتعرض شهر أغسطس المنقضي لأزمة صحية أودت بحياته بعد فترة صراع قصيرة مع المرض.