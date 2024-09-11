الإسماعيلي يقيم عزاءً خاصًا للراحل إيهاب جلال داخل الاستاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الإسماعيلي إقامة عزاء خاص بالمدرب الراحل إيهاب جلال، دخل مجمع الملاعب الخاص بالنادي بالاستاد، لاستقبال الرياضيين وأسرة اللاعب والجماهير الراغبة في تقديم واجب العزاء.





يأتي ذلك بعدما أعلن النادي حالة الحداد العام 3 أيام حزنًا على رحيله، مع إلغاء تدريبات قطاعات الناشئين.

وولد المدرب الراحل بمحافظة الدقهلية، في الرابع عشر من أغسطس عام 1967، وبدأ مشواره مع كرة القدم لاعبًا ناشئًا مع نادي الشمس ثم مثل أندية الدوري الممتاز وفي مقدمتها الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

- بدأ مشواره الإداري والفني بعد اعتزاله كرة القدم عضوًا في الجهاز الإداري للنادي المصري البورسعيدي، كما تولى منصب مدير الكرة هناك، وهو المنصب ذاته الذي شغله مع الإسماعيلي، ثم تولى في عام 2009 المهمة الفنية للمرة الأولى لنادي كهرباء الإسماعيلية.

- جاءت شهرته الأكبر في مشواره التدريبي بداية من عام 2014 والذي تولى خلاله المهمة التدريبية لفريق مصر المقاصة، وقادهم بعد ثلاثة أعوام فقط، إلى التأهل الأولى تاريخيًا إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريق وصافة ترتيب الدوري العام.

- في عام 2017 ترك تدريب المقاصة، وتولى المهمة الفنية لنادي إنبي في مسيرة لم تمتد طويلاً.

- وفي يناير من عام 2018 أعلن مرتضى منصور المدير الفني للزمالك آنذاك تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول للأبيض في تجربة قصيرة، تبعها تجربة قصيرة أخرى أمام بيراميدز.

- وفي عام 2022 تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش ، وخاض معهم 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بالإضافة إلى مواجهة ودية وحيدة أمام كويا الجنوبية.

وفي الموسم المحلي الأخير 2023 - 2024، خاض جلال تجربته التدريبية الأخيرة مع الإسماعيلي ونجح في إبقاء النادي بالدوري الممتاز الماضي بعدما كان قريبًا من الهبوط إلى القسم الثاني، قبل أن يتعرض شهر أغسطس المنقضي لأزمة صحية أودت بحياته بعد فترة صراع قصيرة مع المرض.