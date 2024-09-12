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زد ينهي اتفاقه للتعاقد مع ثنائي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أنهى نادي زد اتفاقه بشكل رسمي مع نادي الزمالك لإنتقال، ثنائي الفريق الأبيض ماجد هاني وحمدي علاء إلى صفوف زد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "زد توصل إلى اتفاق رسمي للحصول على خدمات الثنائي ماجد هاني حمدي علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "قيمة انتقال الثنائي إلى نادي زد، تقدر بمبلغ 12 مليون جنيه، بواقع 6 مليون جنيه مقابل انتقال كل لاعب".

ويستعد نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية لخوض مباراة دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق الشرطة الكيني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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