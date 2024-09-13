جمال شعبان يكشف سبب وفاة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، سبب وفاة المدير الفني للنادي الإسماعيلي السابق، إيهاب جلال.

وكتب شعبان منشورًا على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحم الله الكابتن الخلوق ايهاب جلال، الذي أصيب بالسكتة الدماغية ومات بسبب القهر المكتوم والزعل المكبوت".

يذكر أن إيهاب جلال توفى 11 سبتمبر الماضي بعد تعرض لأزمة صحية وإصابته بجلطة في المخ، وأجرى جلال أكثر من عملية جراحية، للسيطرة على جلطة المخ، وبقي تحت الملاحظة الطبية بغرفة الرعاية المركزة طوال الأيام الماضية لتحديد مدى استجابته للعلاج.