الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى كينيا؛ استعدادًا ‏لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

اقرأ أيضاً..



عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد اندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص للمباراة قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة بالكرة أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.‏

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اليوم إلى كينيا؛ لخوض المباراة التي تقام في الثالثة ‏عصر الأحد المقبل بالعاصمة نيروبي.‏