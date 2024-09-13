بوبيندزا يصل رومانيا تمهيداً للأنضمام إلى رابيد بوخارست

ياسر رشاد - القاهرة - وصل المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا إلى العاصمة الرومانية بوخارست صباح الجمعة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي رابيد بوخارست.

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ووفقًا لما أوردته صحيفة "فاناتيك" الرومانية، فإن بوبيندزا يعاني من عدم الجاهزية البدنية، ومن المحتمل أن يتأجل ظهوره الأول مع الفريق إلى شهر نوفمبر المقبل.

وكان اللاعب قد سافر إلى رومانيا قادمًا من نيجيريا بعد أن حصل على تأشيرة شينجن وتصريح العمل اللازمين.

بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عامًا، يتمتع بالقدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية، حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح أو جناح أيمن وأيسر.

من جهة أخرى، يستمر نادي الزمالك المصري في التمسك بموقفه بشأن صفقة بوبيندزا.

وصرّح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادي، بأن موقف الزمالك قانوني وصحيح فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعب، الذي سبق له اللعب لنادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان الزمالك قد تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم قبل خمسة أيام يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب، إلا أن بوبيندزا لم يصل بعد إلى القاهرة لاستكمال إجراءات انضمامه للنادي الأبيض.