"قبلة إمام لعم حارث وظهور أكرم توفيق".. بعثة الأهلي تصل كينيا لمواجهة جورماهيا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت بعثة فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى مطار نيروبي الكيني استعداداً لمواجهة فريق جورماهيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره جورماهيا عند الثالثة عصر يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في كينيا، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

يُذكر أن فريق الأهلي توج قد توّج بلقب الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي.

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