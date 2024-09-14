لاعب الزمالك السابق لمصراوي: فريق الشرطة الكيني سيكون شرس على ملعبه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد عصام مرعي لاعب نادي الزمالك السابق، على أن المكانة الطبيعية التي يجب أن يتواجد فيها نادي الزمالك بشكل دائم، هى المنافسة بشكل دائم على البطولات القارية وبشكل خاص بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا بد من رجوع الزمالك لمكانته الطبيعية، هو المنافسة بشكل دائم ومستمر على بطولة دوري أبطال أفريقيا وليس الكونفدرالية، هذا يجب أن يكون طموح إدارة الفريق أيضاً".

وأضاف: "فريق الشرطة الكيني سيكون شرس على ملعبه، وسيكون ند لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك يتفوق في الإمكانيات والتاريخ أيضاً".

وتابع: "الفيصل في مثل هذه المباريات هى الخبرة التي يتمتع بها الفريق، ولا بد من حرص اللاعبين على توزيع المجهود خلال اللقاء بشكل جيد، خاصة وأننا في بداية موسم والاعبين ليسوا في قمة مستواهم البدني".

وواصل: "أهم ما يميز الفريق الكيني، هى السرعات والبنيان القوي للاعبين، ويجب التعامل بشكل دفاعي مميز والخروج بشباك نظيفة، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة".

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الشرطة الكيني اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في إطار دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضاً:

"الزمالك جاهز".. ممدوح عباس يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بأحمد سليمان

بعد انضمامه لرابيد الروماني.. أول تعليق من آرون بوبيندزا بشأن الزمالك