الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أندية كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض نادي الزمالك ضربة البداية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024 / 2025، عندما يحل حامل اللقب ضيفا على الشرطة الكيني، اليوم السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ 32، علما بأنه لقاء العودة سيقام بالقاهرة يوم 20 من الشهر الجاري.

ونجح الفارس الأبيض في التخلص من كابوس وقف القيد بسبب القضايا والديون المتراكمة لدى العدد من اللاعبين والمدربين الأجانب، بل تعدى الأمر إلى نجحت إدارة النادي في إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض لحصد البطولات المحلية والإفريقية في الموسم المقبل.

تاريخ الزمالك أمام أندية كينيا

وبالنظر إلى مباراة اليوم أمام الفريق اليكيني نجد أن التاريخ ينصف الزمالك مع الأندية الكينية، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين.

وكانت المواجهة الأولى للزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد لقاء الذهاب انسحاب جورماهيا في الدقيقة 35 بعد تقدم الزمالك بهدف عن طريق طارق يحيى، وفي لقاء العودة انسحب الفريق الكيني ليفوز الأبيض (2-0).

وبعد 10 سنوات، عاد الزمالك لمواجهة جورماهيا مجددا في المواجهة الثالثة وذلك في دور ال16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب (1-1)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في الإياب بالقاهرة (2-1).

وفي عام 1998، لعب الزمالك مع جورماهيا في دور ال32 بكأس إفريقيا أبطال الكؤوس، وخسر الأبيض ذهابا (0-1)، لكن نجح في التأهل بالقاهرة بالفوز (4-0).

وتقابل الزمالك مع السكر الكيني في دور ال32 من دورى أبطال إفريقيا في عام 2003، وحقق الزمالك الفوز بالقاهرة (3-0)، قبل أن يؤكد تفوقه في كينيا (4-1).

وفي عام 2005، واجه الزمالك منافسه توسكر الكينى في دور ال32 من دورى دوري أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك (1-0) في كينيا، وفي الإياب بالقاهرة انتصر الأبيض (3-1).

ونجح الزمالك في الفوز على أولنزى ستارز الكينى في دوري أبطال إفريقيا عام 2011، ذهابا (4-0) وفي الإياب (1-0).

وفي عام 2019 بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، واجه الزمالك فريق جورماهيا للمرة الرابعة، ونجح الفريق الكيني في الفوز بلقاء الذهاب (4-2)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في القاهرة (4-0).

وفي عام 2022-2023، التقى الزمالك مع توسكر في دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأبيض في لقاء الذهاب (1-0)، وفي الإياب بالقاهرة انتصر (4-0).