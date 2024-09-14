موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برينتفورد مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تخوض كتيبة السيتي لقاء اليوم بحثًا عن الفوز لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مشوار الدفاع عن لقبه، حيث يعتبر الفريق السماوي هو حامل اللقب في المواسم الـ4 الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم السبت، وسوف تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراته اليوم أمام برينتفورد بمعنويات مرتفعة، حيث إنه متصدر للدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات خاضها بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وأيضًا متسلحًا بعامل الأرض والجمهور.