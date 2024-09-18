شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة جوميز وشيكابالا مع فتوح.. وترتيب بنتايج فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامى خالد الغندور أن المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمنضم حديثاً إلى صفوف القلعة البيضاء،قادماً من سانت إيتيان الفرنسى ترتيبه رقم 3 فى مركزه.

أكد خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية أن جوميز وضع أحمد فتوح فى الترتيب الأول فى مركز الظهير الأيسر بعد تجهيزه بالشكل الأمثل، ومحمد حمدى ثانياً بسبب بنود المشاركة التى وضعها أيمن الشريعى رئيس إنبى فى عقد اللاعب والتى تقضى بمشاركة اللاعب بنسبة معينة فى المباريات حتى لا يكون النادى الأبيص مطالباً بدفع مبالغ مالية للنادى البترولى.

وواصل:" يجب أن يشارك محمد حمدى بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي ويجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي، وهو الأمر الذلا يجعل محمد حمدى ترتيبه رقم 2 فى مركز الظهير الأيسر".

أوضح أن جوميز ومحمود عبدالرازق شيكابالا ولاعبي الزمالك مع أحمد فتوح، وذلك على هامش مران الزمالك اليوم، عقب خروج اللاعب من محبسه، مشيرا إلى أن جوميز ولاعبي الزمالك حرصوا على الحديث مع اللاعب في غرفة خلع الملابس بمجرد وصوله مقر النادي، حيث أكد الجميع على دعمه مساندته في الموقف الذي يتعرض له.

وواصل:" جوميز وشيكابالا تحدثا بشكل شخصي مع اللاعب بان النايد لن يترك وسيدعمه حتى آخر لحظة، وأن الجميع سيبذل أقصى مجهود من أجل عبور هذا الموقف، حيث طالب الجميع اللاعب، بالهدوء والتحلي بالصبر والتركيز في التدريبات.

أشار إلى ان وكيل مغربي عرض اللاعب أمين الوزاني، على المسئولين بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن أمين الوزاني المنتقل حديثًا إلى نادي سبورتنج براجا البرتغالي بمبلغ 3 ملايين ونصف مليون يورو لم يقنع المدرب".

أردف الغندور: " المدرب غير مقتنع باللاعب الذي خاض خمس مباريات سجل هدف ولم يصنع، واداءه كان صادم للمدرب وأمين الوزاني غير سعيد، وبالتالي الوكيل تواصل مع وكيل كولر الذي بدوره طلب من كولر متابعة اللاعب في لقاء الجمعة القادم".

استطرد:هناك تحركات النادي الأهلي بعد خروج أخبار في الصحف المغربية اليوم بأسماء طاقم تحكيم السوبر الافريقي، حيث أن الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز ابراهيم حكم ساحه والجنوب الافريقي توم ابو نجيل علي تقنية حكم الفيديو، لمباراة الأهلي والزمالك، ولكن الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".

استرسل أن محمد طارق لاعب فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي، كان قريب بشدة من الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بتدعيم الجبهة اليمنى للدراويش، توصل إلى اتفاق مع نادي الإسماعيلي ولكن وفاة إيهاب جلال جمد المفاوضات، حيث ابتعد اللاعب عن حسابات الدروايش مرة أخرى.

وواصل الغندور حديثه بأن محمد طارق لم يقيد من الأساس في قائمة فريق الزمالك الأساسية أو حتى في قائمة الانتظار، مما يعني أنه لاعب حر ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.