منتخب اليد للكراسي المتحركة يواجه أمريكا وديًا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديًا، في الساعة السادسة مساء اليوم، على مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي اللقاء فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من ١٥ وإلى ٢٢ سبتمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى.



وكان قد استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا للبطولة.



وقد أسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.



وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.



ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.