السعيد يقود الزمالك للفوز على الشرطة الكيني في الكونفدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشرطة الكيني في مباراة ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، والتي جمعتهما اليوم السبت.

وقاد عبدالله السعيد فريق الزمالك للفوز على نظيره الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل السعيد لاعب الوسط هدف الفوز للأبيض بالدقيقة 45+1 بشباك بطل كينيا، من تسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء.

وبدأ فريق الزمالك لقاء الشرطة الكيني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.