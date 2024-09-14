موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الشرطة الكيني في الكونفدرالية

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك القادمة بعد الفوز على نظيره الشرطة الكيني في مباراة ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وقاد عبدالله السعيد فريق الزمالك للفوز على نظيره الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل السعيد لاعب الوسط هدف الفوز للأبيض بالدقيقة 45+1 بشباك بطل كينيا، من تسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب الكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأبيض وبطل كينيا، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ستاد القاهرة الدولي.

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.