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صلاح يقود هجوم ليفربول ضد نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الممتاز.

وجاء تشكيل كالآتي:

حراسة المرمى، أليسون بيكر

خط الدفاع، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبرتسون، أرنولد

خط الوسط، سوبسلاي، ريان جرافينبيرش، ماك أليستر

خط الهجوم، محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كيهلير، جو جوميز، إندو، جاكبو، جونز، تسيميكاس، كوانساه، برادلي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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