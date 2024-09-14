صلاح يقود هجوم ليفربول ضد نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى، أليسون بيكر

خط الدفاع، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبرتسون، أرنولد

خط الوسط، سوبسلاي، ريان جرافينبيرش، ماك أليستر

خط الهجوم، محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كيهلير، جو جوميز، إندو، جاكبو، جونز، تسيميكاس، كوانساه، برادلي.

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