أستون فيلا يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أستون فيلا الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2/3 ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم إيفرتون بهدف أول سجله دوايت ماكنيل بعد مرور 16 دقيقة.

وأضاف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 27، لكن فريق إيفرتون فشل في استغلال هذه الصحوة.

وتمكن واتكينز مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا من تقليص الفارق بتسجيل هدف أول بضربة رأس في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل واتكينز هدف التعادل في الدقيقة 58.

وخطف أستون فيلا هدف الفوز بتسديدة صاروخية لمهاجمه البديل جون دوران في الدقيقة 76، سكنت المقص الأيمن لجوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث ليتساوى مع ليفربول الذي خسر بهدف أمام نوتنجهام فورست في وقت سابق اليوم السبت.

أما إيفرتون فقد فرط في فوز كان بمتناوله ليتذيل الترتيب بلا نقاط في المركز العشرين بعد أربع هزائم متتالية.