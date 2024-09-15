تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يحل النادي الأهلي ضيفا على فريق جورماهيا الكيني غدا الأحد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر "لمصراوي" التشكيل المتوقع الذي يبدأ به النادي الأهلي مباراة جورماهيا الكيني.

وشهد التشكيل المتوقع حيرة في مركز الظهير الأيسر، ومفاضلة بين عمر كمال عبد الواحد يحيى عطية الله.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - عمر كمال (يحيى عطية الله).

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات وسام أبوعلي- بيرسي تاو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر على ملعب نيايو ناشيونال.

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