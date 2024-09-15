الامارات | فريق أبوظبي يبحر في مونديال زوارق الفورمولا2 اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اليوم، الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تستضيفها مدينة بيسو البرتغالية بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها قائد زورق «أبوظبي 1» راشد القمزي، وقائد زورق «أبوظبي 36» منصور المنصوري. وتُعد الجولة الخامسة محطة مهمة، إذ تخوضها الفرق المتنافسة على اللقب بحسابات دقيقة قبل التوجه إلى الجولة الختامية الأسبوع المقبل. ويتصدر راشد القمزي «حامل اللقب» الترتيب العام برصيد 52 نقطة، تليه السويدية ماتيلدا وايبرج في المركز الثاني (44 نقطة)، ثم الليتواني إدجراس ريابكو ثالثاً (43 نقطة)، ومنصور المنصوري رابعاً (31 نقطة).