شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم الأحد 15 - 9 - 2024 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالأحد، 15 سبتمبر 2024 06:30 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..1_مشوار الاهلى وجورماهيا الكينى
لم يشارك الاهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة، أما جورماهيا فتأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.2_ الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال
ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.
الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.
3_ طاقم حكام الاهلى وجورماهيا الكينى
أوضح الاتحاد الأفريقى الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء اليوم، ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.
4_ القناة الناقلة لمباراة الاهلى وجورماهيا الكينى
وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، عبر قناتها المفتوحة.5_ موعد مباراة العودة بين الاهلى وجورماهيا الكينى
يستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا، يوم 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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