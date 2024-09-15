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موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فريق توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الممتاز.


ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة أرسنال وتوتنهام، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.

 

موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأرسنال

تذاع مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

أرسنال x توتنهام - 4 عصرًا - beIN SPORTS 1

نيوكاسل x ولفرهامبتون - 6.30 مساءً - beIN SPORTS 1

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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