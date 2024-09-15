"يقدمه يعقوب السعدي".. تعرف على ضيوف الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي عند الثالثة عصر اليوم الأحد ضيفًا على نظيره جورماهيا الكيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتُنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى المفتوحة؛ حيث سيبدأ الاستديو التحليلي عند الساعة الثانية ظهرًا.

ويقود الاستديو التحليلي يعقوب السعدي في حضور خالد بيومي وضياء السيد، فيما سيُعلق على المباراة الإماراتي عامر عبدالله.

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