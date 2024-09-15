دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني بثنائية في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى حسم مجريات أحداث الشوط الاول أمام جورماهيا الكيني بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري الابطال الافريقيا.

وشهدت الربع ساعة الأولى من أحداث المباراة احراز رامي ربيعة مدافع الاهلي الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

في خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

في الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

ووقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى، دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال، مدرب النادي السابق، وذلك بناءً على طلب إدارة القلعة الحمراء، التي خاطبت الاتحاد الافريقي من أجل الوقوف دقيقة حدادًا قبل اللقاء.

وانطلقت مباراة الاهلى وجورماهيا الكيني، اليوم الاحد، بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى النادي الأهلي إلى تفادي أي مفاجآت مبكرة وعدم التهاون في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه مع جورماهيا الكيني اليوم، خاصةً أنه يلعب خارج أرضه وعلى ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. تعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.