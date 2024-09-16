الامارات | «الإمارات للدرّاجات» يتصدر سباق ميموريال في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر سائق فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية، مارك هيرشي (26 عاماً)، أمس، سباق ميموريال بانتاني في تشيزيناتيكو بإيطاليا.

وظل مسار السباق البالغ (195 كم) والذي بدأ في تشيزيناتيكو تحت سيطرة فريق الإمارات منذ البداية حتى قام الدرّاج فيليبو بارونسيني بهجوم سريع لم يتمكن أحد من اللحاق به حتى وصل إلى الكيلومتر الأخير، إلا أن النهاية كانت سعيدة بالنسبة لهيرشي الذي أنهى السباق في الصدارة.

ويمثّل هذا الانتصار الفوز الخامس على التوالي للدرّاج هيرشي، حيث يستعد حالياً لسباق تروفيو ماتيوتي وطواف لوكسمبورغ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد انتصارات فريق الإمارات إلى 72 انتصاراً في الموسم الحالي.

وقال هيرشي إن «السباق كان صعباً، لكننا تمكنا من السيطرة عليه منذ البداية، حيث قام بارونسيني بهجوم مبكر، وهو ما ساعدنا كثيراً، وحاولنا إبطاءه خلفنا بعد ذلك، لكنه لحق بنا في آخر 500 متر ثم انطلقت مسرعاً، وتبعت الدرّاجين المنطلقين، واستفدت من الرياح المعاكسة لمصلحتي. إنه حقاً شعور رائع أن تستمر في تحقيق الفوز».