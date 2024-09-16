شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يعرقل انتقال كالوشا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت مفاوضات مسئولى الزمالك مع إنبى مستمرة لضم أحمد كالوشا مدافع الفريق البترولي، لتدعيم صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

ويرغب الزمالك في تدعيم خط الدفاع الأبيض لسد الثغرات الدفاعية للفريق، ليكون كالوشا الصفقة المنتظرة، إلا أن المقابل المادى يعرقل إتمام الصفقة، حيث إن هناك تواصلا بين الناديين للاتفاق على المقابل المادى لاتمام الصفقة.

ودخل الزمالك بقوة في مفاوضات ضم كالوشا بعد فشل انتقال محمد إسماعيل لاعب زد إلى الفريق الأبيض في ظل تمسك ناديه بخدماته.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكان الزمالك تغلب على بطل كينيا بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد قبل نهاة الشوط الأول.

