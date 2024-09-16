شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على تعيين مدرب وطنى خلفاً لإيهاب جلال بسبب أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، على إسناد مهمة تدريب فريق الكرة لمدرب وطنى خلفاً للراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية الأربعاء الماضى.

ويأتى قرار مجلس الإسماعيلى بسبب رغبة الإدارة فى حل أزمة إيقاف القيد للتعاقد مع صفقات جديدة بدلا من استنفاد أموال النادى فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

وأصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الإسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

فى سياق آخر، تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، بإعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.

ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.

وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى، تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما كانت ستبدأ اليوم الاثنين، بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة الراحل إيهاب جلال قرر بدء فترة الإعداد 15 سبتمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيله لفترة لحين حسم بعض الملفات المهمة والتى يأتى أبرزها القيادة الفنية.