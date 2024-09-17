عبد الجليل : اتمنى استفادة فتوح من الدرس الحالي وتقدير قيمة الالتزام

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على تطورات قضية أحمد فتوح وإخلاء سبيله بكفالة مالية ، كذلك دور مجلس الأهلي الحالي في تطوير قطاع الكرة.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "أتمنى أن يستفيد أحمد فتوح من ذلك الدرس الذي تعرض له في حياته، وعليه أن يتصالح مع أسرة المتوفي ويدفع (الدية)، ويستفيد مما حدث له في باقي مسيرته الكروية وقيمة الالتزام في الحياة .. واتمنى من مجلس الزمالك اصطحابه في بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية".

وزاد: "مؤتمر الأهلي يؤكد أن العلم أصبح له علاقة قوية مع كرة القدم، وأصبح المدربين تفكر بطرقة علمية أيضا وحتى الجمل التكتيكية التي يتم تنفيذها في الملعب أصبح لها مدربين متخصصيين، والكابتن محمود الجوهري كان يقوم بعمله يدويا ويقوم بتقطيع المباريات، ولم يكن معه محلليين ولا خلافه".

وواصل: "الأهلي أصبح يتخذ خطوات هامة في سبيل التطوير، ولا يعمل بالفهلوة مثل باقي الاندية، ولو لم تسير الأندية في نفس الاتجاه سيكون هناك فارق شاسع بينهم وبين الأهلي خلال السنوات القادمة".