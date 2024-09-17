محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي في مباراة ليفربول وميلان

ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة ميلان الإيطالي بالمباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستهدف صلاح تحقيق رقم تاريخي أمام ميلان الإيطالي في مباراة الليلة، ليسجل اسمه كأفضل هداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

ومن المنتظر أن ينفرد محمد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لمباريات الريدز والميلان حال تسجيله في شباك الروسونيري، حيث يتساوى الآن في القائمة مع كريسبو وإنزاجي برصيد هدفين لكل منهم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان ..

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج.

الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

الهجوم: داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول وميلان اليوم..

تنطلق مباراة ليفربول وميلان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق علي سعيد الكعبي على أحداث مباراة اليوم.