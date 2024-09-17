"والله أنا مش مصدق".. شوبير يطلق تصريحات نارية بشأن مشاركة فتوح بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات قوية، بشأن المطالبة بمشاركة أحمد فتوح لاعب الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي، عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية القتل الخطأ.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "امبارح صدر قرار بإخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة مع تأجيل القضية لشهر أكتوبر، وهذا رأي القضاء، وبعدها شفنا ضغط كبير أي على أحمد فتوح وناس تقول هيلعب مباراة السوبر ولا لا، وأنا بقول يا جماعة حرام عليكم أصبروا شوية".

أضاف: "بالتأكيد قلوبنا مع المتوفي، ربنا يرحمه ويغفرله وبنوجه العزاء لأسرته، لكن اللي حصل بعد الحكم حاجة غريبة، انقسمنا لمعسكرين، أهلي وزمالك وفتوح هيلعب ماتش السوبر ولا لا".

وأتم تصريحاته: "يا جماعة ده واحد مقيد الحرية بقاله شهرين، قوله الأول حمدالله على السلامة، مش تتكلم عن السوبر، هو إحنا قلبنا اتمزع للدرجادي، والله أنا مش مصدق فعلا، لأن دي حاجه اسمها أصول خلينا في المشكلة الأول وبعدين نبص للكورة".

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