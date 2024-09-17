"ثلاث كليات طبية ومساعدة إيهاب جلال".. مروان حمدي ما بين كرة القدم والدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لاعب بدرجة طبيب، ففي 2018، كان ينتهي من مرانه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، ويغادر إلى منزله لمذاكرة مواد الثانوية العامة، بمساعدة عائلته، التي تمكنت في النهاية من الوصول إلى الهدف المرجو، وهو الحصول على مجموع 98.5%.

تمكن مروان حمدي صاحب الـ23 عاما، لاعب الإسماعيلي الحالي، من الموازنة بين التعليم ودراسة الطب وكرة القدم مع الدراويش وقبلها القناة، إذ أنه صعد إلى الفريق الأول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، لينجح في الالتحاق بكلية الطب، وتحقيق حلم والديه، حسبما روى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ووازن مروان بين التعليم وكرة القدم، حتى قرر التحويل من كلية الطب إلى العلاج الطبيعي، لسهولة الدراسة ورغبته في الاستمرار بالمجال الرياضي بعد الاعتزال، كميزة إضافية باعتباره لاعب، فيمكنه فهم اللاعبين أسرع.

لكن المفارقة الغريبة، أنه مر على ثلاث كليات طبية، ففي البداية جاء له في التنسيق كلية الصيدلة، لكنه انتظر التظلم ووجد أن لديه نصف درجة تمكن بها من الالتحاق بكلية الطب، ولكن بعد عام، وأخيراً استقر في كلية العلاج الطبيعي.

وكان للراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي السابق، دورا في حياة مروان وقدرته على التنسيق بين دراسته والمباريات، ويقول اللاعب: "كابتن إيهاب كان بيسبني أروح الامتحان وأرجع المعسكر تاني لو فيه مباراة أو تمرين".

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