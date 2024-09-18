"لجنة فشل وعار منذ تعيينها".. مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، رسالة إلى أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله مؤقتا بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كنت اتمني من ابننا اللاعب أحمد فتوح بعد أن تم إخلاء سبيله بقرار من قضاء مصر العظيم قبل أن تطأ قدمه أرض استاد ابو رجيلة أن يصطحب معه كل أعضاء لجنة العـار ومعه زملائه من اللاعبين إلى الإسكندرية للاعتذار لاسرة الشهيد المرحوم السيد الشبكي وتقديم واجب العزاء لهم بعد الاستئذان في زيارتهم.

وأضاف: "ثم التوجه إلى الأراضي الحجازية لأداء العمرة وشكر الله سبحانه وتعالى على أنه استرد حريته ولو مؤقتا".

وأتم رئيس الزمالك السابق: "لكن من في لجنة العـار نبهه إلى أداء الواجبين المفروضين عليه الواجب الإنساني والواجب الديني، لك الله يازمالك لجنة فشل وعار وشؤم منذ تعيينها".

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 50 ألف جنيه، يوم الإثنين الماضي.

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