بليغ أبو عايد: لا يجوز تغيير لائحة كأس مصر لصالح الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه لا يجوز تغيير لوائح كأس مصر مطلقًا بشأن اعتذار النادي الأهلي عن عدم اكمال النسخة السابقة، مبديا استيائه من تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية وممثل اتحاد الكرة داخل الرابطة.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة Etc: "يجب احترام اللوائح والقوانين قبل انطلاقة الموسم الجديد، وأنا مؤيد لنظام دوري استثنائي من اجل انهاء المسابقة مبكرًا، وعدم تكرار سيناريوهات المواسم السابقة".

وأضاف: "لابد من اقامة موسم استثنائي لبطولة الدوري المصري الممتاز، من اجل مصلحة الكرة المصرية".

وأكمل: "الاعلام قام بتحويل قضية أحمد فتوح وأهل المتوفي إلى دفع "الدية"، وهو ما جعل أسرة المتوفي تعيش في حالة نفسية سيئة، خصوصا أن الجميع بدأ يتحدث عن الدية".

وزاد: "فتوح لم يتحدث مع الاعلام مطلقا وعقد جلسة مع عبدالواحد السيد وزملائه مع الفريق شيكابالا وعدد من لاعبي الفريق".

وأشار إلى محمود بنتايك يحتاج للتأهيل اولا قبل الظهور مع الزمالك ولازال يحتاج لعمل فني وبدني قبل اللعب اساسيا".

وأكمل: "استئناف منظمة الوادا ضد رمضان صبحي أمر عادي وكل القضايا يحدث فيها هذا الأمر، واللاعب لن يتم ايقافه حتى اصدار حكم الكاس، وقرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كان خاطئا بشأن ايقاف اللاعب".

وأتم: "رمضان صبحي لن يتم ايقافه مرة آخرى، وأعتقد أن الاستئناف مجرد اجراء شكلي فقط".