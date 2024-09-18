بطولة إيطاليا: روما يقيل مدربه دي روسي لسوء النتائج

الرياص - اسماء السيد - روما: أقال نادي روما الإيطالي الأربعاء مدربه ونجم وسطه السابق دانييلي دي روسي بسبب سوء النتائج مطلع الموسم الحالي.

ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة)، ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع.

وكتب روما في موقعه الرسمي انه "أعفى دي روسي من مهام تدريب الفريق الأول. يأتي قرار النادي في مصلحة الفريق والعودة إلى المسار المطلوب في أسرع وقت ممكن فيما لا يزال الموسم في مراحله المبكرة".

وتابع "جالوروسي" انه سيعلن في وقت لاحق عن جهازه الفني الجديد.

ويُعدّ دي روسي (41 عاما) من اللاعبين التاريخيين للنادي، إذ حمل ألوانه كلاعب وسط بين 2001 و2019 محرزا معه لقب الكأس مرتين.