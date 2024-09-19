لندن تنتقد الموقف الروسي الأكثر نفاقاً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دانت المملكة المتحدة، نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا، والتي سيتم استخدامها لإثارة المزيد من البؤس بين المدنيين الأوكرانيين كجزء من حربها غير القانونية.

وقالت في بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا القاه السفير نيل هولاند إن روسيا دعت في الأسبوع الماضي، إلى عقد أحد اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأكثر نفاقا، وهذه المرة حول "نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا".

كان هذا الاستخدام الساخر من قبل المجلس لانتقاد الدعم لدولة ذات سيادة لممارسة حقها الشرعي والقانوني في الدفاع عن نفسها ضد حرب العدوان غير القانونية التي تشنها روسيا.

وأضاف البيان: ولكن في توجيه هذه الاتهامات، نجحت روسيا فقط في تسليط الضوء على معاييرها المزدوجة والتضليل - وهي السمات المميزة لأفعالها الخبيثة في قارتنا وخارجها. لأنه قبل أيام قليلة من الاجتماع، علمنا أن روسيا تسلمت صواريخ باليستية إيرانية. يشكل هذا النقل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي تمامًا مثل تلك التي تلقتها روسيا من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي حدثت في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فرق بين الموقفين

وقال السفير البريطاني: هناك فرق جوهري بين الموقفين، تتجاهل روسيا الاعتراف به. في أحد هذه الحالات، يتم توريد الأسلحة إلى دولة ذات سيادة، أوكرانيا، لمنحها الوسائل للدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي.

وفي حالة أخرى، يتم إرسال الأسلحة إلى دولة، روسيا، التي تشن حربًا عدوانية ضد جارتها، وهو ما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي. والأكثر من ذلك، يتم استخدام هذه الأسلحة لإيقاع البؤس في صفوف المدنيين الأوكرانيين.

وأفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقتل ما يقرب من 12000 شخص وإصابة ما يقرب من 25000 آخرين بين المدنيين منذ بدء الغزو الروسي غير القانوني الكامل النطاق. وأفادت بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا بارتفاع حاد في عدد القتلى والجرحى المدنيين خلال الشهرين الماضيين، مما يجعلهما الشهرين الأكثر دموية حتى الآن في عام 2024.

قصف المساعدات

ودان البيان البريطاني بأشد العبارات قصف موقع توزيع المساعدات على الخطوط الأمامية في 12 سبتمبر/أيلول والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من الضروري احترام القانون الإنساني الدولي وتمكين عمال الإغاثة من أداء وظائفهم، وتقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً.

كما تدين المملكة المتحدة الضربة الروسية على سفينة شحن مدنية تحمل حبوباً أوكرانية في البحر الأسود في 11 سبتمبر/أيلول. كان هذا هجوماً متعمداً على سفينة مدنية تديرها تركيا، تنقل الغذاء إلى شمال إفريقيا. وتشكل مثل هذه الهجمات تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي العالمي.

وختم البيان البريطاني قائلا: كما أوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبوع الماضي، فإن دعم المملكة المتحدة القوي لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس لن يتزعزع في مواجهة التهديدات والنفاق الروسي. بدأت روسيا هذه الحرب بغزو أوكرانيا بشكل غير قانوني. ويمكنها إنهاء هذه الحرب على الفور بالانسحاب.