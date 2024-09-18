دوري أبطال أوروبا: فان دايك يشيد بـ "الرد الهادئ" لليفربول

الرياص - اسماء السيد - لندن : أشاد مدافع ليفربول الإنكليزي الهولندي فيرجل فان دايك بردّ الفعل الهادئ للـ"ريدز" بعد تلقي هدفا مبكرا أمام ميلان الإيطالي قبل ان يعود ويفوز 3 1 في الجولة الإفتتاحية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسخته المحدثة الثلاثاء.

وأقر قائد ليفربول الذي سجّل هدف فريقه الثاني ضد ميلان أنّ تشكيلة المدرب الهولندي أرنه سلوت بدت ضائعة ومن دون خطة بعد الخسارة المفاجئة أمام نوتنغهام فوريست 0 1 في الدوري الإنكليزي الأسبوع الماضي.

وانتاب المدافع الهولندي الدولي القلق ذاته بعد أن منح الأميركي كريستيان بوليسيتش التقدم لـ"روسونيري" بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة في سان سيرو.

وقال فان دايك عند سؤاله عما إذا ما كانت المباراة أفضل رد على الخسارة الأخيرة "لا، ليس بعد ثلاث دقائق. لكن بعد مرور الدقائق الثلاث، اعتقد أنّ الأمور كانت جيدة جدا، وبطرق مختلفة".

وتابع "بقينا هادئين، لعبنا وفق ما نريد عوضا عن الركض بشكل عشوائي والظهور كأننا من دون خطة، خصوصا في الدقائق العشرين أو الثلاثين الأخيرة من الشوط الثاني من المباراة الأخيرة، عندما كنا قادرين على اللعب لساعة إضافية من دون التسجيل".

وأصرّ فان دايك (33 عاما) انه لا يعطي اهتماما كبيرا للانتقادات التي رافقت الخسارة أمام نوتنغهام والتي جاءت بعد ثلاثة انتصارات لليفربول تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي سلوت لم يتلق فيها الفريق اي هدف.

وأجاب "من الذي يعتبر هذه كارثة؟ ماذا يمكنك أن تفعل بشأن الخارج؟".