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تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي وموعد وصوله

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل تعاقد نادي النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المتذبذبة.

أعلن النصر مساء الثلاثاء إقالة كاسترو بعد هجوم جماهيري واسع، ووفقًا للتقارير، فإن بيولي، المدرب السابق لميلان، سيقود الفريق في الفترة المقبلة.


نادي النصر اتفق مع بيولي 


ذكرت صحيفة "" أن النصر اتفق رسميًا مع بيولي على عقد يمتد لعامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. 

كما أضافت أن فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، اجتمع مع بيولي لتحديد خطة العمل المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل بيولي إلى العاصمة الرياض مساء اليوم لبدء مهمته مع الفريق الأصفر.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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