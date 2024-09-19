انتقلت معه إلى مصر.. الصور الأولى لصديقة نجم الزمالك الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تبحث جماهير القلعة البيضاء، عن الجانب الآخر في حياة البولندي كونراد مشيالاك، صفقة الزمالك الجديدة.

وكان مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن مؤخراً التعاقد مع كونراد مشيالاك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي أحد السعودي.

وبعد انتقاله إلى صفوف الزمالك، سافرت حبيبته "روبرتا" معه إلى القاهرة، حيث احتفلت بعيد ميلاده في حفل عشاء رومانسي.

ويعرض "الخليج 365" صور من الجانب الآخر في حياة كونراد مشيالاك، محترف الزمالك الجديد:

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني مساء غداً الجمعة في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.