شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح خارج قائمة الزمالك فى مباراة الشرطة الكينى غدا والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أحمد فتوح لاعب الفريق من قائمة مباراة الشرطة الكينى المقرر لها غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستبعد جوميز أحمد فتوح من حساباته لعدم الجاهزية الفنية رغم نزوله للتدريبات الجماعية إلا أن المدرب يرى منح اللاعب بعض الوقت من أجل الدخول في الأجواء والمعسكرات.

وكشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن مصيرمشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعد أن شارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات المقبلة للفريق ستكون وفقا لقرار البرتغالى جوزيه جوميز وأضاف المصدر أنه جارى تأهيل اللاعب ودخوله سريعا في أجواء الفريق.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.