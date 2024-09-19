خالد الغندور يعلق على رفض الأهلي تعديل لائحة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور إن النادى الأهلى يرفض تعديد اللائحة من أجل المشاركة في بطول كأس مصر الموسم المقبل .

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلى يرفض تعديل اللائحة من أجل المشاركة في بطولة كأس مصر في الموسم المقبل،".

وواصل:" النادى الأهلى كان يعلم عواقب الانسحاب من كأس مصر الموسم الماضى،وهم فضلوا إراحة اللاعبين من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسم وبالتالي انسحابة من البطولة على قناعة تامة والأهلى هدفه في الموسم الماضى مباراة السوبر الأفريقي وبطولة دورى أبطال أفريقيا وبطولة الإنتركونتيننتال ".

وأكمل الغندور:" الأهلى يرفض تعديل أى لوائح حتى يقال على رأسه "ريشة" والمارد الأحمر رافض أن يأخذ انطباع عنه أن اللوائح تعدل بسببه،والأهلى قد لا يشارك في بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل وربما يلعبها بالشباب".

وتابع:"الأهلى عايز يقول أن اللوائح تطبق على الكبير والصغير وأنه يسير على الطريق الصحيح،ويرفض أن يقال ليس هناك مبدأ تكافؤ للفرص،أو عدم تطبيق الثواب والعقاب على الجميع".