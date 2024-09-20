شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك من لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بعدم التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة من مساء غد الجمعة فى إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

كما حذر اللاعبين من التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام بطل كينيا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ووضع الزمالك قدما فى دور المجموعات بعد الفوز فى ذهاب دور الـ 32 بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بكينيا بهدف عبد الله السعيد،ليؤمن موقفه فى مباراة العودة اليوم الجمعة لكن فى ذات الوقت شدد جوميز على اللاعبين بعد الإطمئنان على النتيجة.

ويخوض الزمالك أول مباراتين على أرضه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون حضور جماهيرى، بسبب العقوبة الموقعة على النادي من كاف نتيجة أحداث نهائي البطولة الماضية.

الزمالك سيواجه الشرطة الكيني في مباراة الإياب في القاهره بدون جمهور، وأول لقاء في المجموعات حال تأكد صعوده أيضا بدون جمهور،امتثالا لعقوبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وفاز الزمالك على الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم باستاد نيايو الوطنى بذهاب دورالـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

على الجانب الأخر يعلم الفريق الكينى صعوبة مواجهة الزمالك على أرضه،ويدرك مدى ضعف آماله فى التأهل إلى دور المجموعات بسبب خسارة مباراة الذهاب على أرضه ولكنهم يرفضوا الاستسلام وطالبهم مدربهم الفنى فى نفس الوقت ببذل قصارى جهدهم وتقديم أداء رجولى ومشرف.