شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفض غلق ملف الصفقات رغم إبرام 13 صفقة والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري بقيادة بابا فاسيليو غلق ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم نجاح الإدارة في إبرام 13 صفقة لتدعيم كافة المراكز، مثل قلب الدفاع والجبهة اليمنى والوسط والهجوم والجناح، ويفكر في إبرام صفقات جديدة خلال فترة الأيام القادمة خاصة في مركز رأس الحربة والجناح.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 13 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد وعبد الله بكري ومحمد مغربي وفليبي ناسيمينتو.

ويفكر الاتحاد السكندري في ضم أكثر من لاعب مثل محمد زعلوك مهاجم الأهلي العائد من إعارة إلى مودرن سبورت وغيرهم من اللاعبين المميزين، ولكنه يربط الأمر بوجود لاعب مميز لا يرتبط بنادي أو لا يكلف خزينة زعيم الثغر مبالغ كبيرة نظير التعاقد معه.

، يبحث الجهاز الفني للاتحاد السكندري خوض عدد من المباريات الودية خلال الأيام القادمة حتى موعد انطلاق الموسم الجديد نهاية أكتوبر المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد، لاسيما بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

وينوي الجهاز الفني للاتحاد خوض مباراتين وديتين أسبوعيا ضمن برنامج تحضير اللاعبين فنيا وبدنيا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يعكف الجهاز الإداري على تحديد طرف المباريات الودية.