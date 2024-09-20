الصور الأولي من وصول فهد المولد إلى الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - وصل مساء أمس الخميس، اللاعب فهد المولد، نجم فريق الشباب ومنتخب السعودية، إلى مدينة الرياض قادماً من دبي عبر طائرة طبية خاصة، بعد تعرضه لحادث أثار قلق الأوساط الرياضية.

إقرأ أيضاً..

وأكد الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وصول اللاعب إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث يتلقى العلاج اللازم. ونشر الحساب مقطع فيديو يوثق لحظة وصول المولد وكتبت: "وصول لاعب المنتخب السعودي الكابتن فهد المولد لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية".

وكان المولد قد تعرض لحادث في دبي أثناء قضائه إجازة قصيرة، حيث أوضحت شرطة دبي في بيان رسمي أن اللاعب سقط من شرفة منزله بالدور الثاني. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة، دون وجود أي شبهة جنائية.

https://x.com/sanggovsa/status/1836923237734961509

وأضافت شرطة دبي في بيانها أن اللاعب كان قد أُدخل إلى العناية المركزة فور نقله إلى المستشفى، وأن حالته الصحية تحت المتابعة المستمرة من قبل الفرق الطبية. كما أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الكشف عن النتائج فور استكمالها، مع إبلاغ الجهات المختصة.

يُذكر أن المولد يعد واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم في السعودية، حيث ساهم في العديد من الإنجازات مع المنتخب ونادي الشباب، ما جعل حادثته تحظى باهتمام واسع من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الرياضي.