شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صورة لدرع الدورى الجديد بين أسدى قصر النيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت المتحدة للرياضة صورة لدرع الدورى الجديد بين أسدى كوبري قصر النيل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلقت: "درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد فى سماء القاهرة".

وتقوم رابطة الأندية المحترفة بتسليم درع دوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء غد، السبت، بعد مواجهة جور ماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.



المتحدة للرياضة تنشر صورة درع الدورى

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا في السابعة مساء غد، السبت، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة على فيسبوك، "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.