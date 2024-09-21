شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يحذر لاعبى بيراميدز من مفاجآت الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عدة محاضرات مع لاعبى فريقه من أجل التأكيد علي ضرورة التركيز في مباراة الإياب أمام الجيش الرواندي، التى ستجمعهما مساء اليوم.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، نظيره الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

وحرص كورنسلاف على التحدث مع لاعبى فريقه حول مذى أهمية التركيز فى المباراة، والحذر من مفاجآت الجيش الرواندى، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، وهي نتيجة خادعة، مشدداً على ضرورة العمل علي حسم لقاء العودة مبكرا وعدم انتظار حدوث اي مفاجآت منّ شأنها ان تقلب الموازين.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع، ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.