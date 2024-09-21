فتوح يشارك في وديه الزمالك أمام فريق الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية، أن البرتغالى دفع باللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مركز صانع الألعاب "٨" فى المباراة التدريبية التى أقيمت صباح اليوم بملعب النادى، أمام فريق الشباب وظهر بمستوى بدنى جيد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وتمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة نجح سيدي ندياي في تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من عرضية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوميز، على تجهيز الصفقات الجديدة من خلال المباراة الودية وتجربة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الشرطة الكيني، التي أقيمت بالأمس في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي في السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.