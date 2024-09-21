شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يخطر الأهلي بموعد سداد باقي مستحقات صفقة عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من نيس الفرنسي بإرسال الدُفعة الثانية والأخيرة من صفقة محمد عبد المنعم خلال شهر يوليو المقبل، بعدما أرسل النادي الفرنسي مؤخراً للأهلي الدُفعة الأولى من قيمة الصفقة.

وانتعشت خزينة الأهلي منذ أيام بالدفعة الأولى من صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل لنادي نيس، حيث قام الأخير بتحويل مليوني و400 ألف يورو للأهلي لتنتعش خزينة الأحمر بهذا المبلغ، وفقاً للاتفاق الذي تم بين الناديين خلال عملية توقيع العقود قبل أيام.

واتفق الأهلي مع نيس على كيفية سداد الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد وتسجيل وِصناعة الإهداف.

وحصل الأهلي على الدُفعة الأولى وقيمتها مليوني و400 ألف يورو على أن يتم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو.

على صعيد متصل ، تسلّم الأهلي خلال الساعات الماضية مبلغ مليون دولار من ناديي الخلود السعودي وقطر القطري مقابل ضم الثنائي أليو ديانج وأحمد عبد القادر على التوالي ، وانتقل ديانج للخلود مقابل 400 ألف دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة ، فيما أنتقل عبد القادر لنادي قطر مقابل 600 ألف دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضاً.