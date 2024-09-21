بعد إعلان اعتزاله.. ماذا قدم أحمد فتحي في مسيرته؟ (أرقام وإحصائيات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وترك أحمد فتحي خلفه تاريخاً طويلاً في كرة القدم المصرية، حيث نجح في الحصول على الكثير من البطولات في مختلف الأندية التي لعب لها وكذلك الحصول على العديد من الألقاب مع منتخب مصر.

وبدأ أحمد فتحي مشواره في كرة القدم، من صفوف ناشئين نادي بنها، قبل الانتقال إلى فريق تحت 21 بالإسماعيلي في يوليو 2000 وسرعان ما تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2001.

واستمر أحمد فتحي في صفوف النادي الإسماعيلي لمدة 7 سنوات، تمكن خلالهم من خوض 91 مباراة أحرز خلالهم 11 هدفاً وقدم 5 تمرير ات حاسمة، ونجح في التتويج بالقب الدوري مع الدراويش.

وفي يناير 2007 خاص أحمد فتحي تجربته الاحترافية الأولى، خارج مصر، بعدما انتقل إلى صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي، لكنه استمر 6 أشهر فقط رفقة الفريق اكتفى خلالهم بالمشاركة في 3 مباريات فقط، لم يسجل أو يصنع أي هدف مع الفريق.

وانتقل أحمد فتحي إلى النادي الأهلي في سبتمبر 2007، لتبدأ رحلة تاريخية كبيرة لفتحي مع المارد الأحمر، حيث شارك اللاعب مع الأهلي في 351 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفاً وتقديم 63 تمريرة حاسمة.

وحصد فتحي مع النادي الأهلي 21 لقباً في مختلف البطولات، بواقع 120 ألقاب دوري مصر و4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، 3 ألقاب لكأس السوبر المصري ولقبين لكلا من السوبر الأفريقي وكأس مصر.

وخاض أحمد فتحي تجربة احترافية قصيرة في يناير 2013 رفقة هال سيتي الإنجليزي، شارك معهم في 7 مباريات فقط ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، قبل أن يعود إلى الأهلي مرة أخرى.

وعاد أحمد فتحي لخوض تجربة احترافية أخرى، ولكن هذه المرة في المنطقة العربية، حينما انتقل إلى أم صلال القطري في أغسطس 2014 واستمر مع الفريق لمدة موسم واحد، خاض خلاله 17 مباراة أحرز هدف واحد ولم يقد أي تمريرة حاسمة.

وبعد 12 عاماً قضاهم فتحجي داخل جدران النادي الأهلي، قرر الرحيل عن صفوف الفريق، لينتقل إلى بيراميدز في نوفمبر 2020، واستمر رفقة الفريق السماوي لمدة 4 سنوات.

وشارك فتحي رفقة بيراميدز في 100 مباراة، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم 6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس مصر مع الفريق السماوي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أحمد فتحي 134 مباراة رفقة منتخب مصر الأول وهو من اللاعبين القلائل الذين نجحوا في الوصول إلى هذا العدد من المباريات في تاريخ مصر، أحرز خلالهم 3 أهداف فقط.

كما حصد أحمد فتحي رفقة الفراعنة 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمشاركة في كأس العالم روسيا 2018، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

أقرأ أيضاً:

"خلال الاستوديو التحليل".. أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم

رضا عبدالعال: "جوميز مش مقتنع بناصر ماهر.. والحكام لها دور في مباراة الأهلي"

"أكثر واحد صدمني".. لاعب الأهلي السابق يُهاجم رمضان صبحي (فيديو)