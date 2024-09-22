اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - الوحدة 17:30

العروبة - خورفكان 17:30

فياريال - 20:30

رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد 23:00

كأس القارات للأندية

العين - أوكلاند سيتي 20:00

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي - المريخ 22:00

الهلال - سان بيدرو 23:00

برايتون - نوتينغهام فورست 17:00

مانشستر سيتي - أرسنال 19:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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