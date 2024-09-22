حسين الشحات: دعم جماهير الأهلي سبب الوقوف على منصات التتويج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين الشحات سعادته بتتويج النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز بعد موسم شاق وصعب على المنظومة الأهلاوية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي :ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفوز بالسوبر الأفريقي الجمعة القادم وتحقق البطولة لإسعاد جماهيرنا في كل مكان.

أبو الدهب: الأهلي لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل وسيتوج بالسوبر الإفريقي

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، بآداء لاعبي القلعة الحمراء أمام جورماهيا الكيني مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال أبو الدهب ان الأهلي قدم مباراة مميزة أمام جورماهيا الكيني، وفرض سيطرته مبكرًا واستحق الفوز، وأتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مباراة الزمالك القادمة في كأس السوبر الإفريقي بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء جورماهيا.

وتابع: كفة الأهلي أرجح للفوز بمباراة القمة المقبلة وحصد لقب السوبرالإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، نظرًا لتراجع مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة وبالأخض في مباراة الشرطة الكيني، والأحمر لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل.