سر تفوق مانشستر سيتي على آرسنال قبل المواجهة "55" بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق آرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال:

تعتبر هذه المواجهة رقم 55 بين آرسنال ومانشستر سيتي منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزًا، مقابل 19 انتصارًا لمانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 مباراة.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضًا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزًا مقابل 65 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدر الريدز قمة الترتيب مؤقتًا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك آرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويقودها الحكم "مايكل أوليفير".

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب المان سيتي، مواصلة نغمة الانتصارات محليًا في الدوري الإنجليزي، من أجل الدفاع عن لقب البريميرليج للموسم الحالي وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة بعدما حقق العلامة الكاملة.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا وحيدًا في الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاشيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو.

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل، جورين تيمبر

خط الوسط: كاي هافرتز، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد